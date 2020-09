Ortiz: "Áñez le entregó el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

"Hay un problema muy serio y es que la presidenta Áñez le entregó el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo", así lo afirmó el exministro de Economía, Óscar Ortiz, tras su arribo a Santa Cruz.

La mañana de este lunes cuando daba a conocer sobre su destitución en el cargo como ministro de Economía, Ortiz sostuvo que durante la gestión mantuvo diferencias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Ya en horas de la tarde, desde el aeropuerto Viru Viru, el titular en Economía explotó contra Murillo tildándolo como "una persona que no tiene la capacidad, la serenidad necesaria para resolver los problemas como corresponden".

Sobre el reproche que recibió de Murillo quien le acusó de "regionalista" por haberse opuesto a la “devolución” de las acciones de Elfec que fueron “nacionalizadas” en 2010, Ortiz respondió:

"Para mí los principios siempre están por delante de todos y no es solo ese decreto, son muchas actitudes, muchas formas en las cuales yo no he compartido y cosas que yo no voy a ceder".

"Esto no es un tema de regiones, no es un problema de que alguien se oponga a que se busque una solución al problema de Elfec. Aquí hay formas de hacer, no se puede actuar es como hacía Evo Morales metiéndole nomás y eso es lo que hace Arturo Murillo, le mete nomás. Yo no estoy dispuesto a hacer parte de un Gobierno que debe actuar en la democracia y después que no lo haga", agregó.

Por otra parte, Óscar Ortiz denunció a Arturo Murillo por apresurar adjudicaciones con contrataciones en estos últimos dos meses de la gestión. Señaló que la autoridad de Gobierno presiona para hacer una contratación de camionetas por 35 millones de bolivianos.

“Qué tiene que ver con regionalismos una compra de camionetas por 35 millones de bolivianos que el ministro Murillo presiona y presiona para que se haga y que se van a entregar recién a mediados del próximo año. Eso debe dejarse para la próxima gestión”, criticó.