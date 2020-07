Otorgan libertad condicional a sospechoso de desaparecer a Nancy Villarroel

Cargando...

Recordemos que Nancy es la mujer que desapareció un 9 de julio de 2019, después que Alejandro declaró que su pareja envió un mensaje de whatsapp que estaba saliendo de viaje, pero este texto fue cuestionado debido a que la mujer no solía utilizar abreviaturas en sus escrituras.



A partir de la investigación, la Felcc encontró una serie de indicios contra Torrico González quien alega que su esposa salió de viaje pero las imágenes demuestran que nadie salió del domicilio de la calle Puerto Busch del barrio Las Palmas.



Más al contrario al día siguiente, Alejandro sacó su vehículo y lo metió a su garaje de retro despertando serias sospechas en la investigación.



El otro indicio que de la habitación matrimonial desaparecieron un hule, documentos ee su caja fuerte y una alfombra grande.



Torrico en su fundamentación a través de su abogado insistió en no tener que ver en la desaparición de su esposa a quien considera que abandonó el país y se encuentra con vida.



Roxana Villarroel hermana de la desaparecida, dijo sentirse impotente porque la justicia dio más prioridad a su cuñado y no así a la víctima de quien no se saba nada a la fecha.



El Ministerio Público sostiene que Torrico en complicidad con sus extrabajadores hizo desaparecer a su pareja con elementos recolectados durante los actos investigativos como ser varias muestras de sangre existentes en un inmueble y en el vehiculo, y qué aparentemente pertenecían al esposo de Nancy . Además de su intento de abandonar el país .



La liberación de Alejandro Torrico sucede después que suspendieran del caso a la fiscal Delmy Guzmán que llevó desde un inicio la investigación y evitó en varias oportunidades que el acusado salga libre