Pablo Alborán confiesa su homosexualidad sin pelos en la lengua

España

Pablo Alborán, un malagueño romántico, indica que quizá su orientación sexual sea algo ya conocido, pero expresa que siempre pensó que no tenía por qué hacerlo público, hasta que finalmente lo ha querido hacer. El cantante ha confesado abiertamente a través de su cuenta de Instagram que es homosexual.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual, pero yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era", ha dicho.

Pablo asegura en el vídeo que nunca se ha sentido discriminado ni odiado por ello. Siempre se ha sentido libre de amar a quien ha querido, empezando por su familia, que siempre lo ha apoyado. Pero no todo el mundo ha tenido la misma suerte que el artista de Málaga.

"Espero que esto les haga el camino más fácil, pero la decisión de hablar lo he hecho, sobre todo,por mí. Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre".

La intención del cantante es ser coherente, consecuente y lo más responsable posible.

Pablo indica que siempre intentará luchar contra toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia. Pablo insiste que quiere que su grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso.

Para terminar el cantante amado por muchas y muchos asegura que seguirá haciendo su trabajo lo mejor que sabe, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y a su público, además de dar las gracias a sus fieles seguidores.