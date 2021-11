Tres niños desaparecieron el día de Todos Santos, su familia los busca y se encuentran desesperados

El padre de familia de los tres menores, afirmó este jueves, que se encuentra desesperado, según informó los niños serían de 12, 11 y 9 años de edad, habrían desaparecido de su domicilio, cuando los progenitores los dejaron solos para ir al despacho de un difunto en la fiesta de Todos Santos.

Según informó hasta el momento se desconoce del paradero de los menores.

Así mismo pidió a la población compartir la información y ayudar a hallar a sus hijos, ya que se encuentra sumamente afligido.

“Yo quiero pedir a la población que me apoyen en encontrarlos, ya no puedo aguantar más porque desde el pasado martes se han desaparecido, ya son dos días y dos noches que llevan desaparecidos, por favor les pido que me apoyen, o si alguien los tiene, que comuniquen a la policía a 110, a los medios de comunicación para que publiquen”, solicitó el padre de los menores.