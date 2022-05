Padres de familia denuncian cobros excesivos para la revisión médica a premilitares

Cochabamba, Bolivia

Padres de familia denunciaron cobros excesivos para la revisión médica a premilitares en el centro médico Señor San Antonio. Les cobraron 1.200 bolivianos por 4 a 5 exámenes y no les entregaron factura.

A los postulantes al servicio premilitar en el cuartel de Cotapachi, les condicionan ir a dicha clínica para que sean atendidos y les realicen análisis, donde además de realizar largas filas, deben pagar prácticamente el doble de lo que cuesta en otras clínicas.

Otro padre en la fila también denunció que el costo es elevado.

Explicaron que hacer los exámenes en dicho centro médico no es obligatorio, pero cuando presentan análisis de otros lugares, estos son rechazados u observados.

"Nos dijeron que acá está certificado o algo así. Entonces, aquí nos mandaron porque de otros lados no están aceptando. Habían ido a hacer en otros laboratorios y no les aceptaron ", apuntó el padre de familia.

Durante la jornada, se observó que en el centro médico San Antonio no pueden cumplir la demanda de todos los premilitares de Cotapachi y se generan largas filas, algunos incluso pasaron la noche en el lugar esperando su turno. Asimismo, los derivan a otros lugares para algunos análisis. Se informó que además de atender a los actuales postulantes, también examinó a los que ya fueron aceptados a través de invitación.

Respecto a la denuncia de que no otorgan factura, el encargado respondió que es por falta de tiempo y que después les harán llegar recibos a los folders de cada postulantes. En ese sentido, los padres no podrán ver los resultados, pues estos serán enviados directamente al cuartel.

"No se les entregó facturas porque tenemos un paquete específico porque si yo les hago por estudio, les sale mucho más caro. Entonces, reunimos todo eso para ayudarles y no sale con factura. No les he dado porque no me da tiempo para hacer los recibos, se les pedido entregar en sus folders directamente", dijo Fanduc Escalera, responsable del centro médico San Antonio.