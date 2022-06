Padres de familia denuncian entrega de desayuno escolar en mal estado

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este martes, padres de familia del Colegio Técnico “Mejillones A” de la zona sur de Cochabamba denunciaron muy alarmados la entrega de productos de desayuno escolar en mal estado. Señalan que los estudiantes consumieron yogurt dañado, a pesar de que aún no se cumplía la fecha de vencimiento.

"Nos han traído nuevamente el desayuno vencido, podrido. Hay alumnos que se han puesto mal. Las bolsas no están limpias, están pegajosas. No sé cómo empaquetan o envasan. Sucio nos distribuyen. No se nota la fecha de vencimiento, no hay", reclamó un padre de familia.

La directora de la unidad educativa informó que les entregaron el yogurt en la mañana por lo que no sospechaban que algunos se encontraban en mal estado.

"Algunas bolsas están sin la fecha de elaboración y vencimiento. Otras están con fecha de vencimiento hasta el 16 de junio, entonces, estaría para consumo, sin embargo, están agrios", informó la directora.

Lamentablemente, algunos niños consumieron el yogurt y presentaron malestares en el estómago.

Cargando...

"Yo lo tomé y me empecé a sentir mal. Me mandó al baño. Me duele mucho el estómago y tengo ganas de vomitar", contó una debilitada estudiante.

Otros se dieron cuenta que estaba podrido y alertaron a sus amigos.

"Un compañero agarró el yogurt y estaba con la fecha de vencimiento para el 16/6/22, pero al tomar ya estaba cortado y malogrado", comentó otra escolar.

Según los adultos, no sería la primera vez que les llega desayuno escolar dañado.

"No es la primera vez. No hay a quien reclamar. Esto vamos a guardar para que los que distribuyen vengan a tomar este desayuno. No es posible que de nuevo nos traigan así", apuntó el padre de familia.

Padres y la dirección del colegio enviarán un informe a la Alcaldía del Cercado.

"Ya hicimos la representación a la empresa, les dijimos que yogur no porque viene mal. Necesitamos mejor control de parte de los responsables", afirmó la directora.

Alcaldía hará análisis de los productos

Cargando...

Posteriormente, desde el Municipio informaron que ordenarán un examen de laboratorio a los productos dañados.

"La unidad correspondiente que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano se contacte con el colegio, haga una verificación y eso que aparentemente estaría en mal estado sea sometido a exámenes de laboratorio, que es lo que corresponde", dijo el secretario general de la Alcaldía, Henry Rico.

Según el funcionario, un laboratorio para ese tipo de exámenes bacteriológicos entrega los resultados en 24 horas. En caso de confirmar las denuncias, podría haber sanciones para la empresa.