Padres de familia piden ayuda a la población para sepultar a su hija de cuatro años

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Desgarrador. Una menor de cuatro años que permanecía internada hace 15 días internada en el Hospital de Niños de la capital cruceña, falleció la noche del noche del jueves aún por confirmar las causas.

A esa tragedia, los padres de familia de la menor, denunciaron a los galenos del nosocomio cruceño por entregarles el cuerpo sin vida envuelta en una frazada y exigirles que se retiren del hospital cuanto antes, puesto que debían ocupar la cama para otro paciente.

"Me la entregaron así nomás, me dijeron que me consiga lo demás (recursos y cajón) porque ellos no se iban a hacer responsable y que yo cumpla con llevármela", afirmó el padre visiblemente conmocionado mientras cargada el cuerpo sin vida de su hija en el garaje del Hospital de Niños.

Por su parte la madre de la menor, relató que su hija primeramente fue atendida en el hospital municipal de Cabezas, sin embargo, recordó que una de las enfermeras del municipio mencionado supuestamente no realizó el seguimiento respectivo y esto provocó que la salud de la niña se viera comprometida durante el trayecto hasta el municipio de Santa Cruz.

Cargando...

"Yo me vine sola con mi hija en una ambulancia, solo estaba el chofer, la doctora se quedó", dijo.

El papá acudió al corazón de la población para poder pedir ayuda y recaudar recursos económicos para la compra de un cajón y así poder trasladarla hasta Cabezas, municipio donde se le dará el último adiós

"Necesitamos para poder hacerle su sepultura, como debe ser, es mi hija, no puedo dejarla botada como hicieron conmigo, como a un perro. El trato aquí no es como ustedes piensan, nunca pensé sacarla así a mi hija", repudió el hombre.

Para cualquier información o colaboración el número disponible del papá es el 75079357.