Padres de la niña de tres meses que fue raptada en la zona Max Paredes piden ayuda para encontrarla

La Paz

Con profundo dolor y tristeza, dos jóvenes padres, buscan dar con el paradero de su pequeña hija Daylin de tres meses de edad, la menor habría sido sustraída el pasado jueves en horas de la tarde.

Según la investigación una mujer de aproximadamente 25 a 30 años, se acercó a la madre de la menor, y raptó a la bebé en inmediaciones de la zona Max Paredes y calle Chorolque, la sospechosa, habría convencido a la madre de ayudarla sosteniendo a la bebé mientras ella se dirigía al baño público, al salir del lugar la progenitora se dio cuenta que la mujer había desaparecido llevándose a su pequeña hija.

El padre de la menor hace un llamado a la mujer que les robó a su niña, ruega que se la devuelva.

Por su parte la madre, pide a la mujer que raptó a su pequeña hija que la devuelva, afirma que no tomará represalias.

“Quiero que me lo devuelva, no la voy hacer nada a ella, que me lo deje en un lugar”, aseveró la madre.