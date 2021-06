Padres venezolanos denuncian que les cambiaron su bebé en el hospital

Cargando...

Liana Rivero Guillén y Álvaro Mujica Reyes denunciaron que en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en Perú, les cambiaron su bebé pocos minutos después de haber nacido. Los padres exigen respuestas al centro médico.

La madre dijo al medio local Prensa Chalaca que llegó el 14 de junio, alrededor de las 11:00 am, con pérdida de líquido. El médico de guardia la atendió y le realizó un tacto vaginal para valorar el avance del proceso de parto de la mujer.

«Pero me pide que espere más ya que no había dilataciones; al transcurrir varias horas, empiezo a perder líquido verdoso, en lo que otro médico me realiza otro tacto vaginal y decide hacerme cesárea. Aproximadamente después de siete horas me hacen la cesárea, cuando me encuentro en el quirófano, que siento que sacan a mi bebé, la anestesióloga dice: qué morenito tan lindo«, manifestó la mujer.

«Al transcurrir más o menos 5 minutos de que no me muestran a mi bebé logro preguntarle al médico que se encuentra cerca, le dije por qué no me lo han mostrado. El médico refiere que el niño está bien, que está siendo atendido, que no me preocupe. Ya después de 20 minutos me traen al bebé, me lo muestra el médico reumatólogo por 5 segundos o menos», añadió.

Cargando...

El médico le dijo, contó la madre, que el bebé tenía labio leporino y que iba a estar hospitalizado. Rivero, sin embargo, aseguró que el doctor que le había hecho el chequeo durante todo su embarazo en ningún momento le comentó sobre alguna anomalía y que en las ecografías que le practicó tampoco aparecieron irregularidades.

Macizo facial sin alteraciones, sin signos de labio leporino. Se le realizó (la ecografía) en enero, cuando tenia 20 semanas de embarazo, para verificar si el bebé venía con alguna anomalía. En el transcurso de todo el embarazo, todos los ecos refieren que el niño gozaba de buena salud, de bienestar fetal, sin ninguna alteración», aseguró la madre al medio local.

El bebé, le informaron los médicos, falleció. Pero ni siquiera así le han permitido ver el cuerpo, tampoco lo hicieron durante los cuatro días en los que estuvo hospitalizada.

«Me negaron información de mi hijo, no me lo mostraron», afirmó.

En los pocos segundos en los que el doctor les mostró al bebé, luego del trabajo de cesárea, el padre pudo tomarle una fotografía.

Cargando...

Rivero, quien es médico ginecobstetra, dijo que ese recién nacido sería de piel mucho más blanca que lo expresado por la doctora que formó parte del equipo que la atendió y señaló algunas irregularidades que pudo observar en la imagen, como las condiciones del cordón umbilical, el peso y el tamaño.

«Me siento en la duda de por qué no me lo muestran al momento, de por qué no me dan información durante los cuatro días en los que estuve hospitalizada, de por qué mi bebé fallece el día viernes y tampoco me han dejado verlo, ni siquiera fallecido», expresó.