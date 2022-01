Paola Cronembold que protagonizó un incidente con policías de Tránsito fue aprehendida

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Paola Cronembold, la abogada que el sábado en la zona del Cambódromo tuvo un altercado verbal con la Policía, cuando esta se encontraba a bordo de una movilidad conducida por un hombre en estado de ebriedad, que luego escapó tras la discusión y al siguiente día pidió disculpas públicamente a través de su redes sociales, fue aprehendida este lunes al promediar las 13:00 horas.

“Reaccioné de una forma en la que estando en mis cinco sentidos nunca lo hubiera hecho, soy una mujer respetuosa de la ley. Soy una mujer que respeta el verde olivo”, señaló la abogada en sus redes sociales".

Según la orden de aprehensión emitida por el fiscal Néstor Torrez Tapia, son cuatro los delitos por los que es investigada, conducción peligrosa de vehículos, racismo, obstrucción al labor policial y amenazas. El reporte dicta que en estado de ebriedad, acompañada de su pareja, agredió de manera verbal a policías, "dañando su dignidad y faltando a la autoridad".

Cronembold, indicó que no entiende el porqué de su detención, ya que no es una criminal, asimismo denunció abuso de poder por parte de las fuerzas policiales. Aseguró que su persona, estuvo desde las 10:00 AM en el DP 8, esperando a que le comuniquen sobre su situación jurídica, para que ella proceda a defenderse.

"Cuando hice mi presentación espontánea en la Fiscalía, para coadyuvar con las investigaciones fue detenida por la Policía", señaló la abogada.

La abogada se encuentra en celdas del módulo policial Los Tusequis y será imputada por los delitos de conducción peligrosa de vehículos, racismo, resistencia a la autoridad y amenazas.