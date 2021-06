Patty pide detención de Mesa e investigación contra exministros de Evo por caso "golpe"

Cargando...

La Paz, Bolivia

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, pidió el miércoles la aprehensión del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por el caso del supuesto golpe de Estado de 2019, además, que se incluya en la investigación a los exministros Manuel Canelas, Carlos Romero y Diego Pary, exautoridades de la gestión de Evo Morales.

“Yo no tengo libertad de andar (por las calles) ya me están insultando, me están gritando, esas cosas recibimos, por eso yo quiero que se detenga todavía a ese señor Carlos Mesa; está pues Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, está también otros exministros (…) tienen que ser citados”, manifestó la exdiputada.

Patty hizo referencia a las declaraciones de la expresidenta Jeanine Áñez, en la que nombró a Mesa y a otras exautoridades, los cuales, considera que deben ser investigados por la Fiscalía.

Dijo que no puede haber privilegios para quienes fueron autoridades en otro momento y que en 2019 estuvieron desestabilizando el país. Pidió a la Fiscalía trabajar para el pueblo.

Cargando...

La exdiputada Patty señaló que también deben ser incluidos en la investigación el exministro de Comunicación, Manuel Canelas; el exministro de Gobierno, Carlos Romero; y el excanciller Diego Pary.

“Jeanine Áñez menciona a exministros del expresidente Evo Morales; a Manuel Canelas, a Diego Pary, ellos también tienen que ser investigados”, refirió la exparlamentaria, en entrevista con Éxito. “No se necesita traidores dentro del proceso de cambio como los colaboradores del expresidente Evo Morales”, acotó.

En noviembre de 2020, Lidia Patty interpuso esta denuncia contra Luis Fernando Camacho, el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y otros, a quienes acusó por conspiración al gobierno de Evo Morales en 2019.