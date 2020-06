Patzi: “El nombramiento de Rene Sahonero es ilegal”

La Paz, Bolivia

El gobernador de La Paz, Felix Patzi, en entrevista con El Mañanero se refirió a la crisis institucional que se estaría atravesando en el Servicio Departamental de Salud, Sedes. Patzi señalo que la autoridad legalmente constituida es el Dr. Eberth Osco como director del Sedes, tras que ayer después de la reunión del COED las autoridades de gobierno del Ministerio de Salud y Obras Publicas ratificaron en el cargo como director del Sedes al Dr. Rene Sahonero.

Patzi aseguro que el nombramiento de Sahonero es ilegal y que solo va a coordinar con el Dr. Eberth Osco, afirmó que se va a continuar con el trabajo administrativo institucional.

“Yo voy hacer correr de aquí solamente las firmas que él me envié hacia la gobernación y el resto como no tiene efecto legal va a estar andando por ahí”, “Se va dar continuidad al trabajo porque la autoridad legalmente constituida es el Dr. Eberth Osco, entonces él va a continuar el trabajo administrativo institucional, eso no se va interrumpir y el nombrado por el ministro es ilegal”, aseguro Patzi.

Recalco que ante cualquier actividad administrativa que pretenda realizar Sahonero, este no va a proseguir pues será rechazada por la gobernación de La Paz.

“Es bien simple, los funcionarios aunque le puedan enviar alguna nota a Sahonero no va a proceder porque Sahonero necesariamente para cualquiera actividad administrativa tiene que mandar a la gobernación y como no es legal va a ser rechazada por la gobernación”, señalo el gobernador de La Paz.