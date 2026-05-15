Pedraza sostiene que pedidos de renuncia cierran espacios de negociación con el Gobierno

El analista político Gustavo Pedraza destacó el cambio en las demandas de los sectores movilizados en el país, que van desde pliegos petitorios que pueden ser atendidos por el Gobierno hasta exigencias que, según afirmó, deben resolverse mediante el cumplimiento de la normativa vigente.

Pedraza advirtió que la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz genera un escenario de alta conflictividad que podría derivar en una crisis mayor.

“El caso de la COB es un tema que no se negocia. Al pedir la renuncia del presidente se han cerrado los espacios de negociación y el Gobierno debe asumir acciones alternativas. Pero también hay que establecer un precedente: no se puede gobernar un país bajo la presión de grupos minoritarios violentos”, señaló.

El analista consideró que el Ejecutivo debe evaluar el costo y beneficio de las decisiones que adopte frente a las medidas de presión y advirtió sobre las consecuencias que atraviesa la población debido a los bloqueos.

“El pueblo va a sufrir mientras se espera que sectores movilizados cambien de posición”, sostuvo.

Asimismo, indicó que una posible intervención para levantar las medidas de presión podría derivar en distintos escenarios.

“Una acción de fuerza es lo que correspondería. Existen antecedentes en los que estas decisiones terminaron de forma dramática, aunque no siempre ocurre así. Creo que ese escenario debe considerarse como una posibilidad, pero no como el único desenlace”, afirmó.

Respecto a los bloqueos, Pedraza señaló que la solución pasa por el cumplimiento de la ley y recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la libre circulación de las personas en el territorio nacional.

“En el caso de los bloqueos, corresponde despejar las carreteras y sancionar a quienes impiden el paso de ambulancias, porque eso está penado con cárcel. No hace falta una ley antibloqueos; se debe restablecer el imperio de la ley”, manifestó.

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