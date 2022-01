“Pensé que iba a morir, tenía miedo”, dijo un adolescente que fue asaltado

Sacaba, Cochabamba

Delincuentes atracaron a un adolescente de 16 años, le robaron el celular de forma violenta; dos antisociales lo agarraron del cuello, arrojaron al piso y golpearon, el hecho ocurrió cerca al mediodía en la zona de Curubamba, en el municipio de Sacaba.

“Pensé que iba a morir también, tenía mucho miedo, pensé que moriría (…) Estaba caminando normal, me agarraron de la polera y dijeron tengo un cuchillo, pedí ayuda pero nadie me escucho” , contó en medio del llanto el menor.

Fue llevado a emergencias del Hospital “México de Sacaba”, donde recibió atención médica. Los antisociales lo acorralaron, golpearon y robaron sus pertenencias, nadie respondió a sus pedidos de auxilio.

“Apenas me levanté y llorando pedía ayuda, nadie me ayudaba, cuando llegué a la esquina un hombre me dijo ¿Qué te ha pasado? Le conté que me robaron”, dijo Rodrigo.