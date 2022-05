Perdió su capital después de hacerle unos análisis a su hija que padece discapacidad múltiple e hidrocefalia

Santa Cruz

La Sra. Yoana Vargas, es madre de cinco hijos, de los cuales una de ellas tiene discapacidad múltiple e hidrocefalia. Durante la pandemia se dedicaba a vender pacumutos, pero su hija “Angelita” se enfermó gravemente y tuvo que invertir de su capital en los análisis de su pequeña, ya que el seguro no cubría algunos gastos y medicamentos.

Hoy en día la Sra. Vargas solicita ayuda para sacar adelante a sus hijos, ya sea un trabajo, ayuda económica para vender nuevamente su comida o para poder comprarle los medicamentos que necesita su hija “Angelita”, por la que lucha día a día.

“Mi hija vale todo para mí, no sabe cuánto sacrificio hago por ella. Hay veces que no me compro una chinela, ni un zapato porque necesito comprarle pañales, sus medicamentos, sus vitaminas (…) Yo hago todo por mi hija”, cuenta entre lágrimas la Sra. Vargas.