“Perdóname hijita, quisiera encontrarte lo más pronto posible”; manifestó la madre de Daylin la bebé raptada

Gregoria la madre de Daylin, se encuentra muy afligida al no poder encontrar a su única hija, al pasar los días y no tener ningún rastro de la pequeña niña, ella no pierde la esperanza de encontrarla y cargarla nuevamente entre sus brazos.

“Perdóname hijita, quisiera encontrarte lo más pronto posible pero no puedo, no puedo hacer nada”, manifestó Gregoria la madre de la bebé raptada.

Estas son palabras vertidas por Gregoria para su hija, tras días de búsqueda de la niña de tres meses que fue raptada por una mujer en inmediaciones de la Calle Chorolque de la zona Max Paredes de La Paz, afirma que no descansará y continuará pegando afiches en las calles, para que las personas que pudieron ver a la mujer que secuestró a su hija la denuncien.

“Estoy buscándola con afiches, tal vez pueden encontrarla alguna persona que ve y denuncie, eso no más estoy esperando”, aseveró Gregoria.

Por su parte, Wilfredo el padre de la bebé Daylin, recuerda que cuando su esposa estaba embarazada esperaban con mucho amor a su bebé, ahora solo quieren encontrarla.

La policía continúa buscando a la bebé Daylin, por lo que activo nuevos mecanismos de rastreo, además de publicar una imagen con alta resolución de la mujer que raptó a la niña de tres meses. Piden a la población contribuir en el hallazgo y hacer la denuncia pertinente si en caso vieron a la persona que se robó a la niña.

El jefe de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), teniente Boris Gutiérrez, pidió a la población ayudar en el hallazgo de la menor y de la mujer que la raptó, si usted tiene algún dato puede comunicarse al número 77414877.