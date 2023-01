Perfil psicológico de un feminicida: reacciones violentas, actitudes controladoras y posesivas

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Con Valentina, se registró el primer feminicidio del año en Cochabamba. Su victimador fue Randy Escalera quien era su novio y decía amarla. Tenían una relación desde hace tres meses y el último mes empezó a mostrarse celoso, controlador del celular y posesivo evitando que tenga otros amigos.

En ese sentido, la experta Claudia Delgadillo pide prestar atención a reacciones violentas, celos compulsivos, además actitudes controladoras y posesivas, aspectos que forman parte del perfil psicológico de un feminicida.

Delgadillo indicó que toda persona que produzca un malestar a otra o se enoje por situaciones que no son reales debe llamar la atención. Asimismo, los feminicidas suelen ser personas agresivas, que no pueden controlar su ira y celos. También apunto que no es correcto utilizar el término "tóxico".

"Lo que nos tiene que llamar la atención, es el malestar que me genera la otra persona. Estamos en una sociedad en la que estamos perdiendo nuestra capacidad de autocuidado, de identificar aquello que es peligroso y malo. Estamos inundados de mucha información o experiencias en las redes que hacen que nos confundamos o que naturalicemos ciertos hechos", afirmó Claudia Delgadillo, psicóloga del SLIM.

En ese sentido, la comunicación es clave, pues los padres y amigos deben estar atentos ante cualquier situación con estas características.

"Es importante el diálogo, las conversaciones que se llevan en la familia son muy importantes. Entonces, puede deberse a muchos factores. ¿Cómo darse cuenta? Porque uno siente un malestar, es muy importante. ¿Cuándo no percibes claramente? Es cuando en tu entorno no ha habido comunicación, ni diálogo", agregó.

Por eso el entorno tanto de las víctimas como de los potenciales feminicidas debe poder identificar este tipo de hechos para orientar a las personas y evitar cualquier tipo de incidentes.