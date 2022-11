Pidieron con carteles "Censo Ya" al inicio del mensaje presidencial

Cargando...

La Paz, Bolivia

En el marco del discurso por el segundo año de gestión de Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia, parlamentarios de la oposición levantaron carteles pidiendo el Censo para el 2023.

Por otro lado, la asambleísta, María René Álvarez, intentó entregar sin éxito una pancarta al primer mandatario que dice: "Nos pueden golpear, Nos pueden cercar, Nos pueden matar, pero nunca podrán doblegar a Santa Cruz. Viva la tierra de valientes!!! Yo no me rindo, yo no me arrodillo frente al gobierno terrorista de #LuchoArce. Los principios de Democracia y Libertad no se negocian jamás!!!.

María René Álvarez, intentó entregar sin éxito una pancarta al primer mandatario de Bolivia. (Foto: RRSS)

Luis Arce subió a la testera para destacar los avances en estos dos años, en medio de un paro indefinido en Santa Cruz y otros departamentos que se unieron a la demanda. Actualmente se lleva a cabo el cuarto día de mesas técnicas en Trinidad, donde se pretende fijar la fecha del Censo, sin embargo autoridades de Gobierno han señalado que hasta el momento la propuesta más viable es la del Instituto Nacional de Estadística (INE) que señala el Censo para el 2024.

