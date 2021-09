POA 2022 destinará más del 30% al sector salud y reforzarán inversión en caminos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La noche del martes, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, aprobó el Presupuesto Operativo Anual (POA) de la Gobernación cruceña que contempla un monto aproximado de Bs. 1.275 millones.

Zvonko Matkovic, presidente de la ALD, informó que más del 30% del presupuesto será destinado al sector salud, se potenciará el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) instancia encargada del mantenimiento vial de rutas departamentales, y se reforzará el Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas (Proasu), que tiene la potestad de perforar pozos en diferentes provincias para abastecer del líquido elemento a la gente que más lo necesita entre otros servicios.

Expresó su preocupación porque el presupuesto aprobado en esta gestión es menor al del año pasado pues “solo contamos con 193 millones bolivianos para hacer inversión en todo el departamento".

"Me parece a mí una vergüenza que la Gobernación más grande del de país maneje solo el 1% del presupuesto nacional, con esto realmente nos ata de manos y peor aun cuando el gobierno nos carga obligaciones que no son competencias nuestras, como el pago de sueldos del sector salud, son Bs. 60 millones que se gasta para que nuestra población tenga el acceso a un médico y así atender sus necesidades. Evidentemente esto nos quita esa capacidad de poder llevar adelante obras de impacto", aseveró la autoridad.

Cargando...

Matkovic, también afirmó que “si no llevamos adelante un Pacto Fiscal qué tanto es reclamado no solamente para esta región, sino por todas las gobernaciones y alcaldías del país realmente no hay cómo darles solución a los problemas de la gente”.

Señaló que Gobernación de Santa Cruz fortalecerá los hospitales de tercer nivel dependientes del nivel departamental entre los que se encuentran: Hospital San Juan de Dios, Maternidad Percy Boland, Hospital Oncológico, Hospital de Niños y Banco de Sangre.

Indicó que ante una posible cuarta ola por el Covid-19, hay que estar preparados por lo que el sector salud es uno de los sectores más descuidados de todo Bolivia.