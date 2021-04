Polémica en un colegio tras prohibir su directora a los profesores decir "niños y niñas" por ser "divisor de género"

Cargando...

Reino Unido

La directora del colegio de primaria Anderton Park de Birmingham (Reino Unido) considera que la frase "buenos días niños y niñas" debería sustituirse por "buenos días a todos", porque esta última no crea una división de género e incluye también a todas las personas que no se identifiquen como uno de los dos sexos. Bajo esa premisa, la profesora ha prohibido una serie de frases, entre las que, además de la citada, se encuentra "sé un hombre" y "los niños no lloran", al considerarlas sexistas.

Esta decisión ha causado indignación entre los padres, que han calificado la medida como "ridícula", según han recogido diversos medios británicos.

La profesora, que intervino este jueves a una entrevista telemática en el programa Good Morning Britain, defendió que "si los niños y niñas crecen y en el colegio no desafiamos este lenguaje sexista y a los niños se les dice 'sé un hombre', o 'los niños no lloran', es perjudicial para ellos" e insistió en que "los acosadores [de estos niños] también utilizarán este miedo".

Las declaraciones suscitaron también polémica en el plató de televisión, donde una de las colaboradoras dijo: "Para ser honesta, me preocuparía si esta mujer estuviera enseñando a mis hijos; es absolutamente ridículo". "Lo que creo que estamos haciendo aquí ahora es diseccionar el lenguaje de la forma más clínica" alegó la presentadora, quien añadió que cree que "estamos llegando a un punto en el que se nos está yendo de las manos" y que "tenemos que mirar el contexto del lenguaje".



Además de las críticas por parte de muchos de los padres cuyos hijos estudian este colegio, la directora ha recibido las críticas de su antecesor, Chris McGovern (ahora presidente de Campaign for Real Education), quien dijo a Daily Mail que esta decisión viene de la mano de "adultos que tienen neurosis sobre el género y están cargando sus propias ansiedades sobre los hombros de los niños pequeños".