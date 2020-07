Polémica por sesión de honor virtual con Evo

Cargando...

La Paz, Bolivia

El expresidente Evo Morales participó e intervino la mañana de este miércoles en la sesión de honor virtual de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz por las fiestas julias, desatando la polémica entre sus detractores tanto asambleístas departamentales como internautas, quienes realizaron críticas y reclamos por el sistema de salud al exmandatario.

Los asambleístas departamentales opositores al expresidente, además de condenar su participación y acusarle de la crisis política que vive el país, denunciaron que en la sesión virtual les cortaron el micrófono para que no pudieran expresarse.

En la sesión virtual, la asambleísta Vilma Magne mostró un cartel que decía: “Qué hace en la sesión de honor el que hizo fraude”. Después denunció que le habían bloqueado en la sesión virtual.

Magne manifestó que la “sesión de honor de la ALD-LP es convertida en un acto político con recursos de los paceños, con la presencia virtual del que hizo fraude, del que renunció, del que en 14 años no hizo nada por la salud".

“No me callaré, no me van a silenciar, el haberme bloqueado de la sesión es un acto de discriminación, exijo respeto al departamento y a los paceños”, espetó Magne.