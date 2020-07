Policía captura a individuo que raptó a la hermana de su enamorada porque rompió su noviazgo

Cargando...

Según el informe dado por Luis Calisaya Gabriel jefe de la FELCV de la provincia Ichilo el secuestro de la hermana de su enamorada se dio este pasado lunes 27 de julio, a raíz de una ruptura amorosa que sostenía el aprehendido de 20 años con una joven de 14 años cuyos padres se oponían a su relación.

En este sentido, el sospechoso identificado como Noel V. R. de 20 años de edad, quien planificó y ejecuto este hecho robando una camioneta a quienes les dejó escrito un papel con amenazas de muerte si se atrevían a denunciarlo con la Policía.

“No intentes hacer nada porque si ustedes me buscan o hablan a la Policía y me vea perseguido, mataré a Natalia así como ustedes mataron al bebé. No se preocupen por la movilidad, solo la preste por un momento, pero la dejare abandonada con las llaves escondidas en las llantas delanteras”, dijo en un manuscrito el acusado enamorado.

Con los datos colectados de la familia denunciante se montó un operativo de búsqueda y captura llegando a ubicar al sospechoso en la localidad de Choré donde al verse acorralado huye chocando a otros motorizados. Inmediatamente se realiza una persecución, por un camino vecinal de tierra que conduce a San Jorge donde nuevamente se lo acorrala y desciende de la camioneta y trata de introducirse al monte, pero es reducido por el jefe policial que lo coloca boca abajo.

El jefe policial destacó que se rescató a la menor secuestrada sana y salva siendo entregada nuevamente a su familia.