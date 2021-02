Policía chilena encuentra cuerpo de niño que desapareció hace nueve días en sur del país

Cargando...

Chile

(Reuters) - La policía chilena encontró el viernes el cuerpo sin vida de Tomás Bravo que estuvo desaparecido durante nueve días en el sur del país, informó el fiscal del caso, que generó conmoción entre la población local.

José Ortiz, fiscal local, dijo que encontró el cuerpo del menor de tres años al costado de un camino a unos dos kilómetros al norte de su casa. Además, informó que se detuvo al tío abuelo del menor, quien sería imputado inicialmente por homicidio simple.

"Coinciden absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes", afirmó a periodistas cerca del lugar del hallazgo.

"No se trata de un accidente. (Por) La manera del hallazgo, claramente hay intervención de terceros", agregó al comentar que el fallecimiento habría sucedido hace varios días.

Durante la mañana del 18 de febrero, en Lebu, Región del Biobío, se comenzó a hablar de su desaparición. Tomás alcanzó a estar extraviado por nueve días en el campo profundo de la provincia de Arauco.

A las 2.00 de ese día su familia denunció a la PDI que desde la noche anterior, el 17 de febrero, Tomás se encontraba desaparecido. Había acompañado a su tío abuelo a escuchar el partido de Colo Colo contra la Universidad de Concepción, y luego salieron de la casa para acarrear vacas.

“Salí con él a buscar los terneros y las vacas, y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte; y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví, no lo encontré. Lo busqué, lo grité altiro, lo llamé y no me contestó (…). A lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y él no estaba. Él se vino a la carretera y alguien lo tomó, no sé”, detalló a Mega el 19 de febrero Jorge Escobar Escobar, su tío abuelo.

La desaparición del infante concitó gran atención de los medios locales y redes sociales, donde se seguían atentamente la evolución de los rastreos de la policía y se difundían distintas hipótesis sobre el hecho.