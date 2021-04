Policía golpea a un menor con autismo

En California (Estados Unidos) un video en el que se ve a un policía golpeando en la cabeza a un menor de edad con autismo y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se viralizó en las redes sociales y causó la indignación de miles de internautas.

La policía llegó al lugar tras recibir una llamada la que se denunciaba que existía una pelea con uso de armas.

Preston de 17 años había peleado con un vecino y ninguno de los dos había resultado herido. El Policía al verlo se abalanzó sobre él y lo hizo caer al suelo. Después le da un puñetazo en la cabeza.

"Me has pegado", dijo el joven al oficial.

El padre del menor dijo que su hijo se sintió confundido y asustado ante la actitud del policía.

"No creo que Preston vuelva a confiar en un oficial de policía. ¡Soy pro policía, pero no soy pro abuso! Este individuo y el departamento deben ser responsables de sus acciones. Ningún niño, con discapacidad o no, merece ser tratado así", dijo Adam Wolf el padre de adolecente.