Policía niega acusación de estafa y asegura que los denunciantes son sus exsocios que quieren extorsionarle

Cochabamba, Bolivia

El sargento de la Policía acusado de estafa múltiple en la venta de vehículos habló con Red Uno, rechazó las acusaciones y contó su versión de los hechos. Reconoció tener una deuda de 40 mil dólares con quienes lo acusan, pero denunció que quieren extorsionarlo para que pague 144 mil dólares. Además, dijo que eran sus socios en la venta de autos.

Esta semana, una familia denunció al policía por estafarles en la venta de automóviles. Son seis afectados que indicaron que les vendió automóviles y no los entregó. Le habrían pagado $us 144 mil. Las supuestas víctimas indicaron que los motorizados estaban en la Aduana.

En la acusación, también se comentó que el policía sacó un vehículo de Diprove en febrero, que habría sido secuestrado porque tenía el chasis remarcado.

"Yo le conocí por un amigo, me empezó a hablar y me mandó dos autos diciéndome que iba a sacar de la Aduana, que eran autos incautados. Entró a una oficina y salió de la Aduana, me hizo entrar, me hizo abrir perfil. Todo el tiempo mintió a mi familia", relató una de las denunciantes.