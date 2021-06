Policía que fallecido con covid suplicó por su traslado a Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Se trata del Suboficial de policía, Víctor Hugo Montaño Paricollo, que murió este jueves 10 de junio víctima del Covid-19. Dejó videos donde denuncia que lo abandonaron y no le dieron atención en Tarija donde fue destinado.

“Soy el suboficial Montaño (…) Me pidieron que venga aquí, no hay quien atienda, no hay agua caliente, solo agua fría del baño, todavía estoy estable (…) Son la una o dos de la mañana ojalá más tarde haya agua caliente”, declara en uno de los vídeos que dejó, para denunciar el abandono de las autoridades.