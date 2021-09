Por antivacunas, Bolsonaro y su equipo comen en la calle

Cargando...

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro está en el ojo de la tormenta tras viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, pero sin estar vacunado, tampoco su equipo que lo acompañó. Todos ellos fueron captado comiendo en la calle, puesto que para ingresar a ciertos restaurantes debes tener el certificado de inmunización.

Y aunque en un principio se dudaba se su participación en la cumbre de jefes de estado pues no se iba a permitir el acceso a quienes no estuvieran vacunados, caso del brasileño, al final se dijo que no se le puede negar el acceso, dado que es un presidente.

Sin embargo, resulta curioso que aunque podrá ingresar al edificio de la ONU, Jair Bolsonaro y su equipo no pueden ingresar a muchos sitios en Nueva York. Por ejemplo, no pueden entrar a restaurantes o cafeterías, pues para hacerlo deben mostrar su comprobante de que ha sido inmunizado con el Covid-19.

Debido a que no pueden probarlo porque no están vacunados, el polémico presidente de Brasil y su comitiva deben de comer en la calle. Así es. Ahí es donde están comiendo. Y para muestra una de las imágenes que se han compartido en redes sociales.

Pese a todas estas polémicas, y aunque no está vacunado, lo sorprendente es que Jair Bolsonaro sí podrá ingresar a la ONU, pues sería discriminatorio el que no lo dejasen ingresar, dijo el propio secretario general de la ONU.

Cabe resaltar que ante la polémica causada en las fotos, el equipo de Bolsonaro y sus seguidores dijeron que no se necesita certificado de vacunación para entrar en los restaurantes. Aunque no en todos se pide, en algunos sí se hace por precaución.