Por este vídeo dicen que Thalía vive crisis de la mediana edad

Thalía en el ¡ojo de la tormenta! después que compartió un vídeo que ha hecho reír a muchos y enojar a otros. La cantante apareció en su red con un vestido azul que se mueve con el viento, mientras camina en la playa, frente al mar.

Junto a la reproducción suena la canción “Let it go” de la cinta animada de Disney, “Frozen”.

La cuenta de Instagram de Suelta La Sopa retomó el vídeo y fue ahí en donde empezaron los insultos para Thalía.

El público al ver la reproducción volvió a tacharla de loca, y hay quienes aseguraron que la cantante y actriz ya atraviesa por una crisis de la mediana edad. Thalía tiene tan sólo 48 años de edad.

Estos son los mensajes que el público compartió a raíz de la publicación de la famosa cantante mexicana:

anajuliarr_ Creo q se chiflo de la cabeza

francescaandino Ay Dios esta y Paulina son un caso perdido….”crisis de la mediana edad”

lilibellaxsiempre Se le pelaron los cables

eliviagarciao La menopausia

angelicazuniga4560 Payasa y ridícula hace cosas como una quinceañera y ya vieja para estar haciendo tantas payasadas y no se cansa de hacer diariamente pura tontería

carlosherreraal Que ya madure esta vieja ridicula

deborah5625paola Crisis de la menospacia

Su mensaje la mexicana compartió parte de la letra de este tema: “Let it go, let it go Can’t hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door!”.

Más de 140 mil reproducciones consiguió con su publicación, y varios famosos destacaron su belleza. Pero…