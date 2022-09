Por quinta vez fracasa designación del Defensor, según analista el asunto está trabado y muerto

La Paz

La Asamblea Legislativa Plurinacional fracasó nuevamente en elegir al nuevo Defensor del Pueblo. En la votación de este jueves no se logró los dos tercios necesarios para seleccionar alguno de los postulantes.

En la nueva ronda, Pedro Callisaya recibió 97 votos, Evelyn Cossío tuvo 44, Claudia Calvo recibió uno, mientras 15 votos fueron blancos y dos fueron nulos.

Ante tal panorama el analista Paul Coca dice que la elección estará trabada y muerta.

Para lograr los dos tercios de los 159 votos, se requería 107, por lo cual ninguno de los postulantes logró esta cantidad.

Así se mantiene empantanada la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Es la quinta ocasión en que los asambleístas no logran acuerdo para apoyar a alguno de los postulantes, el analista Paul Coca identifica.

“Dos aspectos son los principales por lo cual se observa una situación como está, la primera es que el MAS no sabe qué hacer cuando no tiene dos tercios, en la época de Evo no había problema, porque tenía la capacidad, ahora no sabe qué hacer sin los dos tercios y es una señal, se está viendo con lo del Defensor, Contralor y sobre todo con las candidaturas judiciales del próximo año, la oposición no puede ponerse de acuerdo”, puntualizó Coca.