Por robarle el celular, asesinan a una joven de 22 años

La Policía de Cartagena ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del crimen de Nataly Paola Palacio Pérez, de 22 años, quien fue asesinada en el barrio San Fernando a las afueras de su casa por robarle el celular.

“Los vecinos amigos de la niña y toda la comunidad está muy indignada sobre esto que le ha pasado”, expresó Edilma Pérez, abuela de la joven.

La comunidad se declaró en duelo por el asesinato y protagonizó una marcha en medio de su sepelio para exigir a las autoridades que los criminales sean capturados y judicializados pronto.

“Sabemos que están pasando tantas cosas en toda la ciudad, pero nos preocupa la inseguridad que hay, que uno no puede estar tranquilo. Cuando llegan las ocho de la noche y no debe haber una moto en la calle porque precisamente hay un decreto que se expide para eso, pero no se cumple”, manifestó Gil Berrío, líder comunitario del sector.