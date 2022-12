"Por usar el celular": Conductor de trufi arrastró a tres personas y ocasionó una colisión múltiple

Cochabamba, Bolivia

Una colisión múltiple en la avenida Siles dejó tres personas heridas, el minibús circulaba de norte a sur, estaría distraído con el celular. El choque se produjo en la intersección de la calle Tiahuanaco, dos mujeres y un varón fueron arrastrados por el motorizado de transporte público.

De acuerdo el informe técnico de tránsito se produjo un “atropello a peatones, seguido de choque a vehículos estacionados”, el vehículo que ocasionó el accidente era conducido por Olegario A. F. de 36 años, todo parece indicar que el conductor olvidó que usar el celular al conducir está prohibido en nuestro país y alrededor del mundo, esto debido al peligro que representa para él y quienes lo rodean, por más que se usen manos libres, los accidentes siguen ocurriendo.

Entre las personas heridas están Elizabeth Santusa Villca (28), María Fernanda Martínez Solano (16); ambas son vendedoras ambulantes, que al momento del aparatoso accidente se encontraban por la zona, después de arrastrar a las dos mujeres impactó contra dos autos que estaban estacionados, un toyota color negro, hiriendo al conductor Juan Carlos Molina Alanez (36). Para terminar impactando con una vagoneta azul.

"Una señora me ha llamado al celular de mi hija, me ha dicho que mi hijita ha sido atropellada. Ella camina por aquí vendiendo", dijo en medio de lágrimas la madre de una de las personas heridas.

Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia hasta la Clínica Copacabana y Clínica Lirios respectivamente. La adolescente presentó un trauma abdominal cerrado, contusión en pelvis y laceración en tobillo izquierdo; la mujer de 28 años fue diagnosticada con TEC leve, politraumatismo, luxación de hombro derecho, fractura de radio en el brazo izquierdo y fractura de clavícula derecha por confirmar. El conductor herido presentó TEC leve, contusión en el hombro derecho.

Los vehículos presentaron daños materiales de consideración y fueron trasladados a una posta autorizada por la Unidad de Tránsito, los uniformados tomaron una muestra de sangre al conductor del minibús, para realizar el test de alcoholemia. El presente caso se encuentra en proceso de investigación y pasó a conocimiento del Ministerio Público.

En horas de la noche familiares de las personas heridas realizaron una vigilia en puertas del hospital, mostrando su molestia porque el conductor que protagonizó el accidente salió en libertad antes de cumplir con las 8 horas de arresto.

"El chófer ya está libre, ¿Por qué lo dejaron libre? Está escondido en su trufi, no entendemos porque él goza de libertad. A mi hermano no pudieron atender porque el hospital nos exigió un depósito primero, él está adentro, lo atropellaron (...) Si no pagan, llévenselo nos dijeron", contaron la hermana y madre de Juan Carlos.