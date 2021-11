Potosí: Cívicos confirman un fallecido tras violento enfrentamiento en la jornada

Cargando...

Potosí - Bolivia

Luto en vísperas de las efemérides potosinas. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) confirmó la noche de este martes que producto de los violentos enfrentamientos registrados en el departamento de Potosí, una persona de aproximadamente de 25 años perdió la vida.

"Hay una persona fallecida, una persona de 25 años que se había atragantado con su coca, seguramente en los correteos. No tiene signos de violencia, yo lamento mucho que haya un fallecido de parte de nuestros hermanos campesinos”, afirmó Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo, en contacto en vivo con Notivisión.

El epicentro de los enfrentamientos tuvo como foco Potosí, que desde la mañana de esta jornada hasta en horas de la noche se dio la pelea entre grupos de personas afines al Gobierno y ciudadanos que acatan el paro multisectorial.

Cargando...

La gresca tuvo como resultado más de 15 heridos quienes fueron atendidos en varios centros médicos luego de ser evacuados de los puntos de bloqueo donde se registraron enfrentamientos.

Juan Carlos Manuel indicó que existe un estudiante universitario, aún no identificado, que presenta Traumatismo Cráneo Encefálico (TEC) con diagnóstico reservado.



“Estamos con la policía acá y estamos esperando a la fiscalía. No podemos dar más declaraciones”, declaró al diario un médico de la clínica CIES, cuando fue consultado si se tenían registros de fallecidos.



Los campesinos de varias provincias tomaron la plaza 10 de febrero y la plaza fue cerrada por la Policía. Recordó que pidieron al gobernador Jhonny Mamani que haga que los comunarios vuelvan a sus regiones, pero no se ha escuchado el pedido.

Para el dirigente, los comunarios son traídos con engaños a confrontar, simplemente por cuestiones político partidarias.

“Esta gente del área rural son trajinados de esa forma, con alcohol, con algunos pesos que vienen, con ají de fideo, tenemos que lamentar el fallecido, ha sido por atragantamiento de coca”, afirmó, según el diario El Potosí.