Prepárate para convertirte en una “Mente Sin Miedo” en EXMA Bolivia

La franquicia, denominada la plataforma de marketing más grande e influyente del mundo, con presencia en más de 10 países; vuelve a cautivar al mundo corporativo con un concepto retador para su próximo evento donde se reunirá la médula corporativa del país. "Si nos preguntamos qué hay detrás de las marcas más poderosas del mundo, de las grandes innovaciones tecnológicas, de los productos más vendidos, de las campañas más virales, de los negocios más exitosos, de las empresas con mejor clima laboral o de los líderes más inspiradores… la respuesta es: MENTES SIN MIEDO, una de las habilidades más poderosas que hoy el mundo en el que vivimos necesita para pasar de la supervivencia a liderar los cambios y construir el futuro. Comentó Gabriela Thellaeche, directora de EXMA Bolivia.

EXMA Bolivia 2023 “Mentes sin Miedo” tendrá dos días de inspiración y contenido accionable dividido en seis pilares para transformar la visión de los empresarios de Bolivia y darles las herramientas necesarias para potenciar sus negocios y resultados: Humaness (humanidad), Smartness (inteligencia), Creativeness (creatividad), Awakeness (conciencia), Disruptiveness (innovación), Techness (tecnología); agregó Leslie Alavcon, socio director de EXMA Bolivia.

Cada área contará con diversos expertos, conferencistas internacionales certificados por EXMA, desde un mentalista hasta un atleta paralímpico y líderes globales que dirigen las marcas/compañías más reconocidas, dentro de los 12 exponentes este 20 y 21 de julio, EXMA Bolivia contará con la participación de Arly Velásquez esquiador paralímpico que hablará acerca de cómo hacer de lo imposible una realidad, Michel Gallero, considerado como el mejor mentalista de Latinoamérica con un show denominado “Enigmas”; también en escenario contarán con Alex Aldas, Director de AldasBrand; Laura Rubio, Directora de Banco Azteca; Mariano Bosaz, Consumer Data Strategist Global The Coca Cola Company; Efrén Martínez, Doctor en Psicología y coach de vida de grandes estrellas latinas; Sergio Bruna, Entrenador de Ventas y Productor de televisión; Rodrigo Cortés, Google Latam; Paco Benitez, entrenador de la certificación Speakers EXMA, entre otros grandes referentes.

EXMA Bolivia, se ha convertido en el centro de aprendizaje, inspiración y networking más importante del país, el evento que recibirá a más de 2.000 líderes corporativos, de los cuales un 35% (700 personas) son provenientes de la ciudad de La Paz, Cochabamba, Sucre y Tarija principalmente; contará con el escenario más grande del país como cada año, con más de 150m2 de pantallas, 3 toneladas de equipamiento técnico, un segundo escenario donde se contará con artistas nacionales en EXMA Night, una muestra comercial con más de 50 marcas, un Wellness Zone para meditar, pausar y reconectar.

Los tickets para asistir al evento pueden ser comprados en la web: www.exma.com.bo

Los tres tipos de acceso son: Business, VIP y VIP Plus tienen el objetivo de asegurar la mejor experiencia.

ACERCA DE EXMA Bolivia

8 años inspirando y enseñando.

16 eventos en Bolivia.

Más de 100 speakers internacionales.

Más de 900 empresas participantes.

Más de 7000 ejecutivos capacitados

La franquicia EXMA, denominada la plataforma de marketing más grande e influyente del mundo, especializada en actualización de alto nivel; llegó al país en 2015 como primera franquicia de la plataforma, gracias a la iniciativa y trabajo de la joven pareja de empresarios: Gabriela Thellaeche y Leslie Alavconi.

Desde el 2015, EXMA Bolivia ha reunido a los líderes ejecutivos más importantes e influyentes del país en 16 eventos y con la participación de más de 120 speakers.

Gabriela Thellaeche y Leslie Alavconi además de ser directores de EXMA Bolivia, dirigen múltiples proyectos para marcas nacionales e internacionales con una agencia denominada Phygitals que se ha convertido en el primer hub de marketing que cuenta con los talentos más sobresalientes en negocios, branding, innovación y tecnología para construir un futuro emocionante para las marcas. Gabriela Thellaeche es especialista en innovación, customer experience y comunicación estratégica; por su parte, Leslie Alavconi cuenta con más de 14 años de experiencia en la producción de eventos y desarrollo de marcas.

ACERCA DE EXMA Global

EXMA Global tiene sede en Miami - Florida y está presente en nueve países de Latinoamérica. Sus más importantes hitos son haber contado con la participación de grandes referentes mundiales en sus diferentes eventos como el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; Richard Branson, Tony Robins, son algunos de ellos. También la plataforma global cuenta con un récord Guinness por dar la clase de mercadotecnia más larga de la historia, superando las 48 horas de forma ininterrumpida en plena pandemia.

Parrilla de Speakers EXMA 2023

Fernando Anzures - Founder & CEO EXMA GLOBAL

Fernando Anzures - Founder & CEO EXMA GLOBAL

Tema: Factor Conexión, la nueva fórmula del marketing

Fundador y CEO de EXMA Global, la plataforma de marketing más grande de Iberoamérica. Fernando trabajó 18 años en el mundo corporativo en áreas comerciales, operativas de marketing y de Gerencia General en empresas de la talla de Red Bull, Phillip Morris y The Coca Cola Company. Es autor de 3 Best Sellers y reconocido como una de las máximas autoridades de Marketing en el continente.

Alex Aldas - CEO aldasbrand /Co-Founder EXMA

Alex Aldas - CEO aldasbrand /Co-Founder EXMA

Tema: Business Branding

Cazador de transformación a través del Branding. Alex Aldas es co-fundador de EXMA y Director General y socio fundador de Aldasbrand®, una de las firmas más importantes en Sudamérica. Durante su carrera fue Director Creativo en McCann Erickson y Coca Cola Company. Autor del libro Welcome to the New Jungle® Cómo hacer Branding en tiempos de Cambio, Best Seller en Colombia.

Arly Velásquez - Atleta Paralímpico de Invierno

Arly Velásquez - Atleta Paralímpico de Invierno

Tema: Enfréntate a tus más grandes miedos

Apasionado por el deporte al aire libre y campeón en ciclismo de montaña, a los 13 años Arly sufrió un accidente que lo dejó con inmovilidad en las piernas. Después de un arduo proceso de rehabilitación, reencontró su pasión por el deporte con el mono esqui. Hoy en día ha logrado representar exitosamente a México en 4 Olimpiadas Paralímpicas de Invierno y su historia es fuente de inspiración para miles de personas en todo el mundo.

Efrén Martínez - Doctor en Psicología / Escritor

Efrén Martínez - Doctor en Psicología / Escritor

Tema: La Maestría del Ser

Ph. D. en Psicología y especialista en adicciones, logoterapia y análisis existencial. Efrén Martínez es uno de los mayores expositores del pensamiento de Viktor Frankl, además de ser autor de más de 24 libros y sumando más de dos mil charlas impartidas en más de 20 países. Es presidente de Meaning Group, un holding de organizaciones dedicadas a la evolución personal y organizacional que abarca desde clínicas de salud mental, hasta plataformas tecnológicas con empresas y emprendimientos.

Mariano Bosaz - Digital & Data Strategist Former Digital VP The Coca-Cola Company

Mariano Bosaz - Digital & Data Strategist Former Digital VP The Coca-Cola Company

Tema: WTF son los NFTs?

Mariano Bosaz es especialista en digitalización y análisis de datos para impulsar los resultados de las empresas. Ha trabajado en una variedad de roles a nivel global y regional en diversas organizaciones, incluyendo a The Coca-Cola Company por más de 13 años llegando a ser Vicepresidente Digital de Greater China and Korea. Su amplia experiencia y conocimientos lo han convertido en un referente en la implementación de estrategias digitales y análisis de datos en todo el mundo.

Rodrigo Cortés - CEO GoJoby Former Head of Latam de Waze - Google

Rodrigo Cortés - CEO GoJoby Former Head of Latam de Waze - Google

Tema: Empleabilidad en la era de la inteligencia artificial

Rodrigo Cortés es un colombiano experto en tecnología y emprendimiento. Con experiencia por más de 10 años trabajando en Google, llegó a ser Head of Latam de Waze, una de las aplicaciones de navegación y tráfico más populares y exitosas del mundo. Actualmente es Inversor Angel de diferentes Startups y CEO de GoJoby, una plataforma para acelerar la empleabilidad a través de metodologías de ventas y mercadeo.

Laura Rubio - Directora Banco Azteca

Laura Rubio - Directora Banco Azteca

Tema: El Selecto Club del 1%

Maratonista y empresaria ejecutiva de alto desempeño con más de 20 años de experiencia en cargos directivos del área comercial, ventas, marketing, posicionamiento de marcas, y creación y desarrollo de productos en importantes empresas como Grupo Financiero Bital, VISA Internacional, IXE-Banorte, Education First, Nacional Monte de Piedad y Banco Azteca.

Sergio Bruna - Owner Bruna Training Technologies Inc.Sales Expert Trainer

Sergio Bruna - Owner Bruna Training Technologies Inc.Sales Expert Trainer

Tema: El poder de vender sin miedo

Sergio Bruna es empresario, productor ejecutivo, presentador de televisión, conferencista y coach experto en ventas con más de 25 años de experiencia en el mundo de los negocios. Como Reclutador Maestro, ha creado equipos de ventas de más de 2,000 personas en 7 estados de USA. Es considerado el gurú de las energías renovables al haber alcanzado más de 600 millones de dólares en ventas brutas.

Luis Valls - CEO Speaker Mexico LATAM

Luis Valls - CEO Speaker Mexico LATAM

Tema: ¡Está cabrón emprender!

Tiene más de 41 años de experiencia en el sector de turismo, hotelería, alimentos y bebidas para importantes empresas como Grupo Lynis, Grupo Posadas, Aeroméxico, Novartis y Hoteles Camino Real. Actualmente, Luis Valls es fundador y CEO de Grupo Speakers México Latam, y es reconocido también en sus roles como empresario, emprendedor, Coach Ejecutivo, desarrollador de incubadoras y acelerador de startups.

Mauricio Contreras - Brand Marketing Director de Bitso / Former Marketing Director de Nike

Mauricio Contreras - Brand Marketing Director de Bitso / Former Marketing Director de Nike

Tema: Legacy Marketing

Especialista en marketing con más de 17 años de experiencia en creación de planes de marca centrados en el consumidor, construcción de equipos interdisciplinarios, producto, ventas y retail en grandes empresas como Nike, Red Bull, Nokia y Procter & Gamble. Mauricio es, actualmente, Head of Brand Marketing para la región LATAM de Bitso, la mayor plataforma digital de Crypto Exchange de América Latina.

Paco Benitez - Public Speaking Master Trainer Trainer EXMA Speakers

Paco Benitez - Public Speaking Master Trainer Trainer EXMA Speakers

Tema: UNLEARN: La oratoria ha muerto.

Reconocido por Forbes y The New York Finance como uno de los mejores entrenadores de Public Speaking de América Latina. Paco Benítez es uno de los entrenadores de la Certificación Internacional EXMA Speakers, Public Speaking Master Trainer, Conferencista Internacional, Creador de Contenido y CEO de “Beyond Human LoveMarks”.

Elsa González - Founder & CEO de Cluster Research

Elsa González - Founder & CEO de Cluster Research

Tema: Cluster Research

Elsa González es experta en marketing y comportamiento humano, Summa Cum Laude por su investigación sobre la influencia del brand equity, el riesgo percibido sobre la intención de compra de las marcas. Es consultora, catedrática y conferencista en psicología del consumo, investigación y marketing. En el 2011 fundó Cluster Research, una compañía de consultoría y tecnología para la investigación de mercados.

Michel Gallero - Ilusionista y Mentalista

Michel Gallero - Ilusionista y Mentalista

Tema: ENIGMAS

Considerado por grandes maestros, como el mejor mentalista de América Latina. Michel es uno de los grandes referentes de la magia en nuestra región, se ha presentado en numerosos festivales, espectáculos y ha compartido con los mejores magos del mundo como David Copperfield, Criss Angel, Penn & Teller y más.