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Presidente Paz convoca a sectores movilizados a buscar consensos

En medio de una serie de protestas en el país, el mandatario pidió "reconciliación" y "certidumbre". Aseguró que las medidas de presión solo generan desempleo y crisis.

Red Uno de Bolivia

12/05/2026 13:50

El mandatario volvió a convocar al diálogo a los sectores movilizados en el país. Foto Rodrigo Paz

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El presidente Rodrigo Paz convocó este martes al diálogo a dirigentes, comités de bloqueo y sectores movilizados en el país, en medio de las protestas y bloqueos instalados en diferentes regiones.

Varias carreteras del país se encuentran bloqueadas, pero la región más afectada es el departamento de La Paz.

El mandatario aseguró que la reconciliación y el consenso son necesarios para superar la crisis social y económica que atraviesa el país.

“El diálogo, la reconciliación y la certidumbre hacia el futuro son lo que tenemos que construir conjuntamente”, manifestó.

El jefe de Estado también cuestionó las medidas de presión y afirmó que los bloqueos afectan directamente a la población y a la economía nacional.

“Son los bloqueadores los que aumentan el precio de los productos, son los bloqueadores los que generan desempleo y son los bloqueadores los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa”, afirmó.

Asimismo, reiteró que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo con todas las organizaciones y fuerzas políticas para garantizar estabilidad y consensos.

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