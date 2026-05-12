Presidente Paz convoca a sectores movilizados a buscar consensos

En medio de una serie de protestas en el país, el mandatario pidió "reconciliación" y "certidumbre". Aseguró que las medidas de presión solo generan desempleo y crisis.
12/05/2026 13:50
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El presidente Rodrigo Paz convocó este martes al diálogo a dirigentes, comités de bloqueo y sectores movilizados en el país, en medio de las protestas y bloqueos instalados en diferentes regiones.
Varias carreteras del país se encuentran bloqueadas, pero la región más afectada es el departamento de La Paz.
El mandatario aseguró que la reconciliación y el consenso son necesarios para superar la crisis social y económica que atraviesa el país.
“El diálogo, la reconciliación y la certidumbre hacia el futuro son lo que tenemos que construir conjuntamente”, manifestó.
El jefe de Estado también cuestionó las medidas de presión y afirmó que los bloqueos afectan directamente a la población y a la economía nacional.
“Son los bloqueadores los que aumentan el precio de los productos, son los bloqueadores los que generan desempleo y son los bloqueadores los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa”, afirmó.
Asimismo, reiteró que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo con todas las organizaciones y fuerzas políticas para garantizar estabilidad y consensos.
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