"Primera vez que salgo en la tele": ladrón admite robo en terminal de El Alto y agradece entrevistas

La Paz, Bolivia

Un ladrón fue detenido en la Terminal Metropolitana de Buses de la ciudad de El Alto, acusado de robar un celular. Se trataría de una persona en situación de calle que es oriunda de Santa Cruz.

El joven admitió el robo, pero argumentó que solo levantó un celular que se había caído y no lo devolvió, por efectos del alcohol.

"No se lo quité. Soy un indigente, vivo en la terminal de El Alto, afuera, donde están los puestos. Solo fue un impulso gracias al alcohol. Sí, es un robo porque no se lo devolví, aunque volvió y le ofrecí al rato. Pero no se lo quité con intenciones, sino fue el incidente que se cayó y listo", afirmó el acusado, que se encontraría en estado de ebriedad.