Productores de leche, pollo y cerdo de Cochabamba registran pérdidas por bloqueos en Santa Cruz

Cochabamba, Bolivia

En Cochabamba, los sectores productivos sienten los efectos del paro cívico y cerco en Santa Cruz. Así, lecheros, avicultores y porcinocultores se declararon en emergencia por las pérdidas que han tenido durante la última semana.

El sector lechero no consigue alimento para el ganado vacuno y explican que los insumos no pueden llegar desde Santa Cruz debido a los bloqueos.

"No hay alimento para las vacas, no está llegando nada, ni maíz, ni sorgo, ni pastos. Ya no tenemos para dar a las vacas. Lo poco que tenemos, lo estamos terminando. Todos los días a las vacas hay que darle su alimentación y si no tampoco hay producción. Entonces no sabemos qué vamos a hacer con los bloqueos que hay", contó una productora.

Detallaron que registran pérdidas millonarias por cada día que pasa.

"Dos domingos ya que no han recogido (leche). Eso significa 330.000 litros solamente los domingos y de lunes a sábado no está recogiendo aproximadamente 30.000 litros, que es leche destinada a exportación. Si sacamos un promedio, aproximadamente 70.000 litros por día no está yendo a Santa Cruz, a la planta de Warnes de la industria Pil porque esta leche se se convierte en polvo y es de exportación", detalló el representante de la Asociación de Productores de Leche del Valle de Cochabamba (APL), Jhonny Arce.

Ante esta situación, la empresa privada no puede acopiar la totalidad de leche de los productores. Entonces, los lecheros buscan la forma de recuperar su inversión con la venta de queso y yogur, pero esto es insuficiente.

"El problema es el bloqueo porque la leche ya no puede ir a Santa Cruz, tenemos un cupo que entregar. Lo que queda es hacer quesillo o yogur, todo eso para poder vender donde se pueda porque la gente con esta situación ya no quiere comprar", agregó otro productor.

Esperan que se puede establecer un diálogo entre las partes y que las medidas de presión se levanten evitando mayor perjuicio a los diferentes sectores productivos.

"Hacemos el llamado a nuestras autoridades que, de una buena vez, se sienten; que haya un diálogo, concertación y que esto se solucione", agregó Arce.

Sector avícola

Entre los productores avícolas, se observa la falta de provisión de pollos bebé, que llegan de Santa Cruz para hacerles crecer en Cochabamba y, posteriormente, ponerlos en venta.

"La granja ya debería estar con pollo bebé, pero no llega y, por lo que nos han comunicado, no va a llegar. Entonces lo que está pasando en Santa Cruz es que están ahogando el pollo bebé. En todo Cochabamba, recibimos alrededor de un millón y medio a 1.800.000, eso es lo que no se está recibiendo", comentó el vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) Cochabamba, Iván Carreón.

La preocupación es grande, ya que al no poder repoblar las granjas que están listas para recibir a esta especie, se pone en riesgo el abastecimiento de carne de pollo para los próximos meses en Cochabamba y en los departamentos del occidente de nuestro país.

"Posiblemente para las fiestas de fin de año haya haya no una escasez, sino que va a bajar la producción. Históricamente, en todo Bolivia, se aumenta un 30% la producción de pollo para las fiestas de fin de año. Hasta el momento, en estos últimos 10 días, no se ha recibido pollo bebé en las granjas. En vez de aumentar la producción, va a disminuir", agregó Carreón.

Del mismo modo, denuncian que los conflictos sociales en el oriente, no llegan alimentos e insumos necesarios para la producción.

"Estamos sufriendo doble bloqueo, el bloqueo que se da en la ciudad de Santa Cruz y el que está a la salida al resto del país. Tenemos también asociados de nuestra actividad en Santa Cruz que son perjudicados. Se trata, de alguna manera, resolver el problema del abastecimiento de los insumos básicos. Nos han sugerido el avión, que puede traer pollo bebé, pero no maíz, ni soya. Si no se resuelve en el curso de esta semana, la siguiente habrá una grave caída del sector", afirmó Willy Soria, presidente de ADA.

A la vez, en los mercados, el kilo se ha incrementado en 4 bolivianos por la disminución de la cantidad de carne de pollo. Comerciantes también piden solucionar el conflicto.

Asimismo, se están vendiendo pollos que aún no llegaron al peso adecuado debido a la falta de alimento, la necesidad de generar ingresos

"Este pollo recién comenzaría a salir alrededor del sábado, pero falta de alimento. Ya no tenemos el suficiente alimento para tenerlo hasta ese día. También por la demanda que existe actualmente porque no está llegando pollo de Santa Cruz. Por estos dos motivos nos vemos forzados a vender el pollo pequeño, que no ha llegado a su máximo rendimiento", explicó Carreón.

La venta adelantada también se debe a que buscan evitar canibalismo entre los pollos. "Si hacemos faltar alimento, principalmente, a esta edad, el pollo tiende al canibalismo, que comienzan a picotearse unos a otros", detalló el representante.

Normalmente, los pollos deberían salir a la venta con más de 2 kilos, pero eso ahora es muy difícil.

"Un pollo pelado (tiene) alrededor de 2 kilos con 200 gramos a 2 kilos con 400 gramos, en ese rango es el peso ideal y al que el mercado está acostumbrado", indicó Carreón.

Además de ADA, que reúne a los grandes avícolas, la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores Departamental Cochabamba (Aspymad) está en emergencia por la falta de insumos y alimentos para sus pollos. Los 200 asociados utilizan granos e insumos de Santa Cruz al no contar con silos en el departamento.

"Los 200 asociados que tiene Aspymad necesitan 8,000 toneladas de alimento al mes y el 100% de ese alimento se lo trae de Santa Cruz porque Cochabamba ya no es más el granero de Bolivia", aseguró Ronal Morales, presidente de esta Asociación.

Explicaron que tienen 5 millones de aves que alimentar por lo que se pone en riesgo la estabilidad de estas empresas.

"Se va a tener que cerrar y eliminar las aves como ya lo están haciendo, sin que lleguen al peso necesario o se haya cumplido el ciclo de postura y tienen que venderlos", agregó Morales.

Prevén que habrá poco pollo en los próximos días y a un precio elevado, lo mismo con otros productos tradicionales de la época.

"No van a poder tener en sus mesas el panetón porque está hecho de huevo y de leche. Sí habrá, pero pocas familias van a poder tener acceso. Entonces, queríamos advertirle a la población que eso es lo que va a suceder si es que no se soluciona el problema en Santa Cruz", advirtió el representante.

Sector porcinocultor

En las granjas de cerdos, también falta alimento para los animales e insumos de producción.

"La mayoría de las granjas de nuestra asociación son ciclos cerrados, quiere decir que la producción no para ni un solo día; mientras van saliendo, van haciendo. Entonces es con mayor exigencia el requerimiento de alimento o insumos, que no está llegando con normalidad al departamento de Cochabamba. Nos afecta de gran manera. Habrá un momento que no van a poder controlar la producción y se tendrá que ver la forma de bajar para poder sostener las granjas. Estamos quedando sin maíz, sin soja, sin insumos", complementó la representante de la Asociación de Porcinocultores con Registro Sanitario (Adepor-CO-RS), Lourdes Guarachi.