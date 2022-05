Profesor en Montero fue asaltado y golpeado brutalmente con un fierro

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La noche del domingo 15 de mayo en la localidad de Guabirá, en Montero, un profesor fue asaltado y golpeado por dos antisociales que estaban encapuchados y que lo atacaron con un fierro en la cabeza y su cuerpo.

Saúl García, de 55 años, se encontraba en su domicilio centralizando las notas del final de trimestre cuando escuchó los ladridos de su perro. En ese momento se levantó de su asiento y se aproximó hasta la puerta de su sala ante la desesperación de su mascota.

"Me agaché para ver lo que ladraba el perro, en ese momento me brincó de un costado y me dio en la cabeza con una pata de cabra. Lo agarré con fuerza con mi mano derecha", relató el profesor, notoriamente herido.

Después de recibir varios golpes en la cabeza, don Saúl manifestó que logró quitarle el fierro y resistir el ataque, pero la sangre corría por su cabeza lo que no lograba divisar a los malhechores.

Fue en ese instante que el profesor pidió auxilio y ante los ladridos de su perro, los vecinos acudieron a la vivienda para socorrer al herido y llamar a la policía. En el intento de fuga, los delincuentes saltaron la barda y cayeron a la vivienda contigua, donde una niña se encontraba en el baño.

Los agentes policiales encontraron a los sujetos intentando ocultarse en una vivienda abandonada, por lo que fueron trasladados hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El profesor está hospitalizado en una clínica privada, en el que los médicos le realizaron al menos 12 puntos en la cabeza y cara para suturar las heridas.