Protagonista de 'Stranger Things' anuncia su compromiso con el hijo de Bon Jovi

Mundo

A sus 19 años, la actriz Millie Bobby Brown, que alcanzó fama mundial al protagonizar la serie "Stranger Things" y las películas sobre "Enola Holmes", anunció que se casará con Jake Bongiovi, hijo de la estrella de rock Jon Bon Jovi y con quien mantiene una relación sentimental confirmada en junio de 2021.

La pareja oficializó su relación en marzo de 2022, y un año después, ha decidido dar un paso más en su noviazgo y darse el “sí, quiero”.

Desde su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 62 millones de seguidores, la joven intérprete que dio vida a Eleven compartió una fotografía a blanco y negro en la que aparece abrazada por su novio, ambos sonriendo. En su dedo anular puede verse el anillo de compromiso, informa RPP Noticias.

En la leyenda de su publicación, Millie Bobby Brown escribió: "Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos", citando una frase de la canción "Lover", de Taylor Swift.

Por su parte, Jake Bongiovi, de 20 años, también compartió imágenes del día en que ambos se comprometieron. "Por siempre", escribió en las dos fotografías que publicó también en su perfil oficial de Instagram y en las que puede verse, por el fondo, que el evento ocurrió durante un día en la playa. La pareja está vestida con prendas blancas.

Así confirmaron su romance

En junio de 2021, Millie Bobby Brown apareció caminando en las calles de Nueva York (EE.UU.) con Jake Bongiovi. Ambos fueron captados por la prensa estadounidense caminando de la mano junto a la mascota de la artista, que en aquel entonces tenía 17 años y su pareja 18.

Según reportaron en ese momento los medios internacionales, Bobby Brown y Bongiovi ya llevaban un tiempo saliendo después de que, en 2018, la joven tuviera una polémica relación con el cantante Jacob Sartorius. Entonces, la actriz anunció en sus redes sociales: "La decisión entre Jacob y yo fue completamente mutua. Ambos somos felices y somos amigos".

Se conocieron por Instagram, tal y como ha explicado Brown: primero fueron amigos y después la relación fue evolucionando. Tan en serio va el noviazgo que incluso pasaron las últimas navidades juntos, en casa de Brown, reporta El País.

Se desconoce la fecha exacta en la que se inició el romance entre Brown y Bongiovi, pero los rumores comenzaron en junio de 2021, cuando publicaron una foto de ambos juntos en un coche, pero por aquel entonces siempre describían su relación como de mejores amigos. Finalmente, oficializaron su noviazgo en una alfombra roja. Fue en la gala de los BAFTA de 2022, en el Royal Albert Hall de Londres, cuando aparecieron de la mano y posaron para las cámaras. La actriz y el hijo del músico intercambiaron gestos de cariño y sonrisas y acudieron a la cita conjuntados. Ambos eligieron el negro para su aparición en la gala: él con chaqué, camisa blanca y pajarita a juego; ella, con un vestido hasta los pies con falda y top de encaje y guantes largos de ópera.

Bongiovi se ha mostrado desde el inicio de su relación como un apoyo fundamental para la actriz y productora, acompañándola en los estrenos y las presentaciones de sus películas y series.

De hecho, la relación entre los ahora prometidos se fortaleció después de la ruptura de Brown con el tiktoker Hunter Ecimovik. Según contó la propia actriz a la revista Allure, su noviazgo “no era saludable” e incluso lo calificó de “tóxico”. Algo que se confirmaría cuando su ex relató públicamente alguna de las intimidades de la actriz.

Jake es el cuarto hijo del líder de la banda de rock Bon Jovi. Fue hace unos años que logró cierta notoriedad cuando organizó una huelga en su escuela de New Jersey para protestar en contra del gobierno debido al mal uso de las armas.

A la fecha, Millie Bobby Brown se encuentra en su mejor momento como estrella, luego de protagonizar la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things. Además, ha participado en proyectos para la gran pantalla, como Godzilla vs. Kong, Godzilla: King of the Monsters y las dos películas de Enola Holmes.