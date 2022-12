PS1 no tiene personería jurídica y el TSE no recibió solicitud para inscripción de militantes

Cargando...

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, aclaró que el Partido Socialista 1 (PS1) no tiene personería jurídica y que Órgano Electoral no recibió ninguna solicitud para la inscripción de militantes con el fin de rehabilitar su personería.

“Oficialmente el Partido Socialista 1 no se encuentra entre los partidos políticos legalmente reconocidos en el Tribunal Supremo Electoral, es decir que no tiene personería jurídica reconocida en el Órgano Electoral. (…) De momento nosotros no hemos recibido ninguna solicitud para el reinicio de registro de ciudadanos que sean militantes de ese partido político”, apuntó.

La aclaración surge luego que el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmara que el Gobierno pretende usar los datos de ciudadanos que acuden a ministerios para rehabilitar la personería jurídica del PS1.

“Quiero que sepa el pueblo boliviano, cuando va una delegación a visitar cualquier ministerio tiene que pasar nombre completo, su carnet y su firma. El domingo pasado, que me denunciaron, dice que van en delegación 10, 15, 20 seguramente a los ministerios, nombre completo, firma, su carnet, eso van a usar para conseguir la legalidad del Partido Socialista 1”, denunció Morales.

Chuquimia recordó que el PS1 fue fundado en la década de los 70, pero que su personería jurídica fue cancelada en el año 1999, durante la extinta Corte Nacional.

La vocal remarcó que el TSE no recibió la solicitud de personería jurídica para el PS1 o un nuevo partido político y si existiera algún libro donde se recolecten datos de militantes, no es algo oficial.

“Posiblemente eso venga más adelante si es que hay un pedido, por supuesto que nosotros vamos a atender y pidiendo que se cumplan estos requisitos”, añadió.

Las autoridades del ala “evista” acusaron al presidente Luis Arce de haber ocasionado la división al interior del MAS, también afirmaron que pretende la reelección pero con la sigla del PS1.

Hace algunas semanas, el diputado Héctor Arce y el vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseguraron que el mandatario prohibió el uso de banderas del MAS y promueve el uso de banderas rojas que representan al PS1.