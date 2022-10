"Pueden denunciarme, pero pagan o pagan": La amenaza de una administrativa a estudiantes de un colegio

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, el motivo fue la dura amenaza de una auxiliar administrativa a estudiantes que deben pensiones, en muchos casos desde una gestión anterior. En las imágenes se observa que advierte con sacarlos de la unidad educativa, aunque tengan examen.

La trabajadora les dio como plazo hasta el lunes, para que sus padres se pongan al día en sus pagos, todo fue grabado por los mismos alumnos, quienes subieron el video a distintas plataformas digitales.

La educadora recrimina a un grupo de estudiantes, porque sus padres no pagaron pensiones hace varios meses, en el mismo remarca que no le interesa que la denuncien, y les asegura estar cansada de rogar por los pagos adeudados, como si se tratara de una limosna.

"Entonces ahora yo no recibo respuestas de ustedes el lunes, los voy a sacar. No los voy a dejar dar examen, pueden ir a denunciarme, pueden hacer lo que les de la gana, porque todo es amenaza. ¿No es cierto? Ya no sé de que forma más voy hablar. ¡Pagan o Pagan! Porque el servicio de estudiar ya se les ha dado (...)", es parte del audio del video.

La auxiliar administrativa del colegio particular, fue sancionada con suspensión sin goce de haberes. La directora del colegio señaló que no estuvo bien darles ese mensaje a los estudiantes, pero agregó que muchos padres arrastran cuantiosas deudas con la unidad educativa y no saben de qué manera cobrar. Se realizó compromisos firmados, plan de pagos y por último el 15 de agosto una carta recordando las pensiones adeudas, esta última fue totalmente ignorada.

"Quiero pedir disculpas a la sociedad de Cochabamba, porque se han cometido abusos sin consentimiento de mi autoridad. Quienes trabajamos en la parte académica hemos pedido sanciones para esta funcionaria, la primera medida ha sido una llamada de atención de los socios del colegio y el representante legal. También una sanción pecuniaria, con suspensión sin goce de haberes", de esta forma se disculpó la directora de la Unidad Educativa, Sandra Mejía.

La representante del Defensor del Pueblo, Marioly Álvarez, pidió informes al establecimiento educativo sobre los estudiantes amedrentados, señaló que harán un seguimiento al caso y realizarán talleres contra la violencia psicológica.

Sobre el caso el director de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Iván Villa, reiteró que no pueden prohibir la educación a los estudiantes, porque este es un derecho. Aseguró que la forma de cobrar es por la vía legal, en caso de ser necesario.

"La normativa legal vigente prohíbe completamente que el estudiante se le pueda dejar fuera de clases, o que no se le permita ingresar a la unidad educativa", remarcó Villa.

El representante de padres de familia de colegios particulares, Ernesto Suarez, reprochó el accionar de la funcionaria contra los estudiantes, señaló que el acuerdo de pago de pensiones es con los padres. "No deben utilizar a los niños, ellos no suscriben documentos, el padre de familia es el responsable (...) Los menores no deben ser objeto de ninguna presión", declaró.