‘Pulsiones’ la fotografía que se encuentra entre los 10 primeros lugares de un concurso mundial

El Alto

Pulsiones el título de una imagen tomada por un fotógrafo boliviano, que participó de un concurso internacional y se encuentra entre las 10 mejores a nivel mundial.

El fotógrafo boliviano Joaquín Salvador Molina, logró que su obra sea seleccionada entre las 10 mejores imágenes del concurso mundial de fotografía, organizado por el Centro Internacional Sobre el Envejecimiento de España (CENIE). La misma compitió con otras 10.000 imágenes enviadas al certamen denominado ‘vidas longevas’.

La fotografía retrata a dos abuelitos que se besan en una pasarela de la ciudad de El Alto, fue tomada el mes de junio de la gestión 2021.

“Estaba una pareja de adultos mayores juntos ahí, me pareció bastante extraño, porque una pasarela no es un lugar para reunirse, entonces yo dije hay algo interesante acá, me quedé por un rato y seguí esperando, luego vi que la señora le empezó a acomodar el barbijo, y dije hay algo entre los dos, pasó un tiempo más y fue un momento mágico”, manifestó Molina.