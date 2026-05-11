¿Qué está más barato y qué subió? Así están los precios del queso, huevo y carnes en los mercados

Los precios de algunos productos de la canasta familiar registraron variaciones esta semana en los mercados. Mientras el queso sufrió un incremento de Bs 2 por kilo, la carne de chancho y el pollo mostraron una leve reducción en sus precios. En tanto, la carne de res y el huevo se mantienen estables.

Comerciantes señalaron que el precio del pollo continúa bajando paulatinamente. Actualmente, el kilo de pollo mairaneño se comercializa en Bs 17,50, mientras que el industrial alcanza los Bs 18,50.

“Esta semana está el pollo mairaneño en Bs 17,50 y el industrial en Bs 18,50. La semana pasada estuvo similar, un poquito más, pero ha bajado poco a poco”, indicó una vendedora.

Otra comerciante confirmó la rebaja y expresó su expectativa de que el costo continúe descendiendo en los próximos días.

En el caso de la carne de chancho, los vendedores reportaron una disminución de hasta Bs 1 por kilo en diferentes cortes. La chuleta de lomo se vende en Bs 30, el cuello en Bs 31, la costilla en Bs 34, la pierna en Bs 23 y el brazo en Bs 22.

“El chanchito la anterior semana sí bajó Bs 1. Ha bajado de cada corte Bs 1”, explicó una comerciante.

Por otro lado, la carne de res mantiene sus precios sin modificaciones. La carne de primera se encuentra entre Bs 68 y Bs 72 el kilo, mientras que la carne de segunda oscila entre Bs 60 y Bs 62. La carne molida se comercializa en Bs 66 y el hueso entre Bs 10 y Bs 15.

“Los precios se han mantenido y entendemos que para esta semana seguirán igual”, afirmó una vendedora.

Sin embargo, el queso registró un incremento. El kilo de queso proveniente de Charagua y San Javier se vende actualmente en Bs 46.

“Ha aumentado Bs 2 por kilo. Estaba en Bs 44”, señaló una comerciante.

En cuanto al huevo, los precios permanecen estables. La cartera másber

económica se encuentra entre Bs 20 y Bs 22, mientras que los tamaños más grandes alcanzan hasta Bs 30.

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