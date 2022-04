¿Qué implica la renuncia de Will Smith a la Academia? ¿Puede volver a actuar?

Cargando...

EE.UU

Este viernes se dio a conocer que Will Smith había renunciado como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a raíz del incidente que ocurrió en la edición más reciente de los premios Oscar. ¿Pero qué implicaciones tiene esta renuncia?

El domingo pasado, la gran noticia derivada de los Oscars no fue la lista de ganadores de la cotizada estatuilla, sino la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock cuando éste hizo una broma sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

El incidente fue transmitido en vivo en todo el mundo, para una audiencia de 15 millones de televidentes. Una hora después, Smith recibió el Oscar en la categoría de Mejor Actor por su papel en la película King Richard.

Aunque el comediante agredido optó por no presentar una denuncia con la policía, la Academia emitió un comunicado para evaluar las acciones disciplinarias que implementará en contra de Smith.

Cargando...

A lo largo de la semana, la bofetada a Chris Rock sigue siendo uno de los temas más abordados en medios de comunicación. Un día después del incidente, Smith compartió una disculpa pública en sus redes sociales, y este viernes confirmó su salida de la Academia, pero ¿qué es lo que esto implica? ¿Puede seguir actuando?

La Academia no es el gremio de actores. Más bien se trata de una organización honoraria que consiste de poco más de 9 mil miembros, desde actores y directores a maquillistas, diseñadores, editores y demás profesiones dedicadas a la industria del cine.

Al renunciar a la Academia, Smith ya no podrá votar en la boleta de los premios Oscar, y probablemente ya no sea invitado a la ceremonia a presentar un premio o servir de anfitrión. No obstante, todavía puede ser elegible a una nominación.

Smith no sería la primera figura del espectáculo en perder su membresía a la Academia, aunque pertenecería a una lista poco halagadora, entre los que destacan personajes como Harvey Weinstein, Roman Polanski y Bill Cosby.

Cargando...

A sus 53 años de edad, Will Smith es una de las estrellas más famosas de Hollywood, con múltiples proyectos multimillonarios en puerta, no solo como actor, también como productor. Queda por ver si su reputación podría verse afectada por el incidente.