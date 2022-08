“¡Qué me devuelvan a mi esposo!”: Sargento falleció al caer del tercer piso, inquilinos denuncian amedrentamiento

Cochabamba, Bolivia

El Sargento de la Policía, Eduardo Mamani Marca, de 38 años perdió la vida al caer del tercer piso, de un edificio donde vivía en anticrético, en la zona de Villa Pagador. Ocurrió la madrugada de este lunes 22 de agosto, cuando bajaba las escaleras, que no tienen barandas de seguridad desde el pasado 10 de agosto, debido a trabajos de remodelación, que permanecen inconclusos.

Todo el conflicto sucedió porque las hijas de los propietarios llegaron de Estados Unidos y ordenaron el retiro de las barandas. De acuerdo a los inquilinos esta es una medidas de presión para desalojar los departamentos.

Lugar donde falleció el Sargento de la Policía, edificio de Villa Pagador.

"Mi esposo se ha caído en la madrugada (...) Nos quieren echar. Yo puedo pedir que me devuelvan a mi esposo, pido justicia, que me devuelva mi plata y a mi esposo. ¿Cómo voy a criar a mis dos hijos? Es lo que más me da pena, ayúdenme vecinos. Mi esposo ha muerto por 12 mil dólares, sólo le dijo que le devuelva nuestro dinero y los dueños no querían, decían que no tenían dinero", contó en medio de lágrimas, Hilda Huanaco, esposa del oficial fallecido.