Quelca: "Se prevé entregar títulos de bachiller el 11 de diciembre en todo el país"

Cargando...

En horas reticentes, en la ciudad de La Paz, el ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que la entrega de los títulos de bachiller a los estudiantes de sexto de secundaria de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio de todo el país sería el próximo 11 de diciembre. Sin embargo, adelanto que esta fecha aún es referencial, por tanto no sería extraño si tiene un retraso.



"Ya está en curso la impresión, hay un calendario reformulado que concluye el 11 de diciembre, estamos con el tiempo adecuado para la entrega de los diplomas de bachiller (...) El 11 es la fecha referencial que tenemos", dijo a los periodistas.



Asimismo, la autoridad de Gobierno, indicó que además se prevé entregar como lo establece la ley, el Bono a la Excelencia, aunque no precisó la fecha exacta.



"Cada año el Gobierno entrega a los mejores bachilleres del país el Bono a la Excelencia, que consiste en 1.000 bolivianos y este no debería ser la excepción", sostuvo.



Cabe recordar que, la gestión escolar fue clausurada por el anterior Gobierno a principios de agosto, debido a la pandemia por el Covid-19, y las clases a distancia no se implementaron por la falta de recursos, organización, logística y conectividades a internet, especialmente en los lugares alejados de las áreas urbanas.