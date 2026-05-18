Quillacollo confirma bloqueo desde este martes por rechazo a traslado de basura de Cochabamba a Cotapachi

Organizaciones sociales de Quillacollo confirmaron el inicio de un bloqueo general desde las 00:00 de este martes 19 de mayo, en rechazo al traslado de residuos sólidos desde el municipio de Cochabamba hacia una planta separadora de residuos de Cotapachi.

El presidente del Control Social de Quillacollo, Gonzalo Herrera, ratificó la decisión y aseguró que se trata de una determinación asumida de manera orgánica junto a distintos sectores del municipio.

“Bloqueo contundente con todas las organizaciones sociales, rechazamos que no ingrese más basura a nuestro Quillacollo”, afirmó el dirigente, al señalar que la medida responde al descontento por el ingreso de aproximadamente 700 toneladas de desechos provenientes de Cercado.

Herrera explicó que la protesta fue definida en asamblea y que cuenta con el respaldo de los 10 distritos, organizaciones territoriales de base (OTB), comerciantes y el sector del transporte, que anunciaron su participación activa en la medida de presión.

Según el dirigente, los puntos de bloqueo ya están siendo coordinados en distintos sectores del municipio, lo que implicará la interrupción del tránsito en la jurisdicción de Quillacollo desde primeras horas de la jornada.

Asimismo, indicó que la protesta se mantendrá hasta que las autoridades competentes den una solución definitiva al conflicto y garanticen que no continúe el ingreso de residuos desde Cercado.

“Las autoridades tienen que estar presentes para resolver el problema y evitar que sigan ingresando las 700 toneladas de basura”, sostuvo.

Los movilizados anunciaron además una reunión para el miércoles, en la que esperan la presencia de autoridades para plantear cuatro puntos de demanda relacionados con el manejo de residuos sólidos.

Los sectores movilizados señalaron que no han tenido contacto directo con representantes de Cotapachi y responsabilizaron a la empresa encargada del manejo de residuos por la situación actual.

Entre tanto, los representantes de Control Social de Cochabamba pidieron a los distritos de Quillacollo acudir a una mesa de diálogo y buscar una solución integral sin perjudicar a la población.

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