Quintana: "La política del MAS es para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres"

Cargando...

La Paz, Bolivia

En un acto realizado en Santa Cruz, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que la política del Movimiento Al Socialismo (MAS) es “vaciar el bolsillo de los ricos para entregar a los pobres”.

La declaración de la exautoridad de Gobierno se dio en presencia de líderes del partido de Gobierno, entre los que se encontraban el expresidente Evo Morales y Mario Cronenbold, actual embajador de Bolivia en Paraguay.

Llamó los militantes a tener una formación que se enfoque en "cultivar una disciplina política e intelectual para apropiar las herramientas adecuadas para entender la realidad" desde el punto de vista masista.

“Para nosotros, la política es, básicamente, el ejercicio del poder para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres. Esa es la política que debe guiarnos a quienes somos miembros del MAS”, indicó Quintana durante un seminario político en Santa Cruz.

Cargando...

Sin embargo, también señaló que durante los 14 años del gobierno del MAS con Evo Morales como presidente, no fueron enemigos de los ricos.

“No hemos sido enemigos de los ricos, nunca les hemos declarado la guerra a los ricos. Lo que hemos hecho es tratar que haya más justicia en el país”, señaló el exministro, quien es actual formador de cuadros políticos del MAS.

Durante su discurso, Quintana arremetió contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien cumple más de cinco meses de detención preventiva en el penal de Miraflores.

Cargando...

“Están pidiendo la libertad de una dictadora y una criminal que nos acribilló a balazos”. “Quieren la libertad de una dictadora, de una criminal que no tuvo contemplación, que no tuvo piedad”. “Piden que se defienda en libertad la dictadora, que no solamente masacró al pueblo boliviano, que no solamente se robó la plata, que no solamente nos condenó a la muerte”, afirmó.

Juan Ramón Quintana criticó las movilizaciones que piden que Áñez pueda defenderse en libertad. Durante las últimas semanas, la defensa y familia de la exmandataria denunciaron deterioro de su salud física y mental. El fin de semana, la exmandataria trató de suicidarse.

Propuso que se forme una escuela de formación política para impulsar liderazgos en 2025 y así no estar buscando candidatos.