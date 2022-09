“Quisiera pedir por favor que me puedan donar un nicho para que pueda enterrarlo a mi hermano”: Mujer clama por ayuda

Santa Cruz, Bolivia

Un adolescente de 16 años de edad, perdió la vida debido a la falta de atención médica. El menor sufría de enfermedades en los riñones y pulmones.

Ahora su hermana mayor, quien se hacía cargo del menor fallecido pide a población que le puedan ayudar donándole un nicho para poder enterrarlo, puesto que son de personas de bajos recursos.

“Él estaba delicado de los riñones y tenía problemas en un pulmón, quisiera pedir por favor que me puedan donar un nicho para que pueda enterrarlo a mi hermano”, contó entre lágrimas su hermana mayor.

“Yo soy solita, soy su hermana mayor y me hacía cargo de él, porque sus padres lo abandonaron hace como diez años, incluso los he llamado para avisarle de su fallecimiento y no vienen ni siquiera a ayudarme, relató la mujer.