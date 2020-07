Rada desmiente haber sido arrestado en México

En las últimas horas el exministro del Gobierno de Evo Morales, Alfredo Rada, desmintió haber sido en la Ciudad de México, por presuntamente haber robado dos botellas de shampoo.

“Estoy en este momento en mi domicilio, es cierto en el exilio, lejos de mi tierra lo cual por supuesto me afecta y como podrá ver no estoy preso, no estoy detenido y tampoco hay algún proceso o algo contra mí”, aseveró en una entrevista mediante Zoom con un medio digital.