Rapero y actor DMX muere a los 50 años

LOS ÁNGELES, 9 abr (Reuters) - El rapero y actor estadounidense Earl Simmons, conocido por el nombre artístico de DMX o Dark Man X, murió a los 50 años, informó la revista People el viernes, luego de que el músico fuera hospitalizado por lo que, según informes, fue un ataque cardíaco durante una sobredosis de drogas.

Las canciones del artista que encabezaron las listas de éxitos incluyeron "Party Up (Up in Here)" y "X Gon 'Give It To Ya". Su carrera estuvo marcada por problemas legales y tiempo en prisión.

"Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia al lado después de haber estado con soporte vital durante los últimos días", escribió su familia en un comunicado citado por la revista People.

DMX se desplomó en su casa, según había dicho su familia, y fue llevado a un hospital de Nueva York donde su exagente dijo había sido puesto bajo soporte vital sin actividad cerebral.